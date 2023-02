Verkauften Kuchen zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei: (v.l.) Timm, Jermain, Hannes und Adam aus dem WiPo-Kurs des 7. Jahrgangs der Ida-Ehre-Schule. Foto: Susanne Rohde up-down up-down Kuchenverkauf in der Pause Schüler der Ida-Ehre-Schule sammeln für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien Von Susanne Rohde-Posern | 23.02.2023, 13:52 Uhr

Kuchenverkauf für einen guten Zweck: Schüler der Ida-Ehre-Schule in Bad Oldesloe verkaufen in der Pause Kuchen, Muffins und Waffeln. Das eingenommene Geld soll den Opfern der schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien zu Gute kommen.