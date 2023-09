Hoopers-Turnier in Stormarn Bad Oldesloe: Was hinter der neuen Hunde-Trendsportart „Hoopers“ steckt Von Patrick Niemeier | 24.09.2023, 11:40 Uhr Einige Tiere umkurvten die Hindernisse beim Hoopers-Turnier in Bad Oldesloe mit großer Geschwindigkeit Foto: Nico von Hausen up-down up-down

Die Hunde-Trendsportart „Hoopers“ ist aus den USA endgültig in Deutschland angekommen. Doch was steckt hinter dem Sport für Vier- und Zweibeiner und was unterscheidet „Hoopers“ von bereits exitierenden Agility-Turnieren? Wir haben uns ein solches Turnier in Bad Oldesloe mal genauer angeschaut.