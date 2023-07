Bis zu 30 Grad werden am Samstagerwartet , auch in Stormarn. Foto: Wolfgang Kumm up-down up-down 31 Grad am Samstag Hitze in Stormarn: Notfallmediziner der Klinik Bad Oldesloe geben Tipps Von Yannik Burgemeister | 14.07.2023, 17:30 Uhr

Das Wochenende wird wieder heiß. Auch in den Nächten kühlt es sich in Stormarn kaum noch ab. Die Mediziner der Notaufnahme des Krankenhauses in Bad Oldesloe bereiten sich vor – und geben Tipps für den Umgang mit der Hitze.