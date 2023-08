Am 1. September startet die VHS Bad Oldesloe mit vielen neuen Angeboten ins Herbstsemester. Neben den bewährten Kursen im Bereich der beruflichen Bildung, Sprachen und Gesundheit sind zahlreiche neue Veranstaltungen im Programm zu finden.

Ganz neu im Angebot sind Kurse, die kreative Techniken wie das Buchbinden oder den Schablonendruck, Blaudruck oder Siebdruck in dem professionell eingerichtetem Atelier Blumendorf vermitteln. Wer den Herbst aktiv zum Aufbau des Immunsystems, zur Entspannung und Stressbewältigung nutzen möchte, wird bei Yoga, Pilates, Body Workout und funktionellem Outdoortraining fündig.

Das Team der VHS hält ebenso eine große Auswahl an Sprach- und EDV-Kursen bereit, bei denen der Einstieg mit oder ohne Vorkenntnisse möglich ist. „Das Programmheft wird am 26. August kostenfrei an die Haushalte in Bad Oldesloe und Umgebung verteilt“, sagt VHS-Leiterin Karin Linnemann. „Im Heft können Interessierte in den neuen Kursangeboten stöbern und dabei viel Unerwartetes entdecken.“

Die rund 250 Kurse sind ab sofort online auf der Webseite www.vhs-od.de buchbar. Weitere Informationen erteilt die Volkshochschule Bad Oldesloe auch unter 04531 504-140.

TEASER-FOTO: