Asperger-Autist in der Gemeindevertretung: Helge Barthel ist Lokalpolitiker bei den Grünen in Hoisdorf. Foto: Finn Fischer up-down up-down Grünen-Fraktion in Hoisdorf Asperger-Autist im Gemeinderat: Wie Helge Barthel die Lokalpolitik verändern will Von Finn Fischer | 07.06.2023, 12:49 Uhr

Helge Barthel fällt es schwer, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Er ist Asperger-Autist und hat sich trotzdem zur Wahl der Gemeindevertretung in Hoisdorf von den Grünen aufstellen lassen – mit Erfolg. Jetzt will er anderen Menschen mit Behinderungen Mut machen. Im Gespräch mit dem Stormarner Tageblatt (sh:z) sagt er, wie er die Welt sieht, wie das seiner Gemeinde nützen kann und was er mit Greta Thunberg gemeinsam hat.