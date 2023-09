Wer ohne Auto etwa von Bad Oldesloe aus den Hauptbahnhof Lübeck erreichen wollte, musste am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, den Bus nehmen. Das gilt voraussichtlich auch für das kommende Wochenende.

Das bedeutet in der Regel, dass eine Fahrt länger dauert als regulär. Es ist eben kein Zug, sondern ein Bus. Doch an diesem Wochenende lag es offensichtlich nicht nur an dem Verkehrsmittel. Denn an diesem Septemberwochenende waren Reisende zwischen Hamburg und Lübeck in beide Richtungen zum Teil mehrere Stunden unterwegs und strandeten unerwartet auf Bahnhöfen.

Reisende berichten von schlecht informierten Busfahrern

Vom Hauptbahnhof Lübeck über Reinfeld und Bad Oldesloe nach Ahrensburg war der Schienen-Ersatzverkehr per Bus eingerichtet, ebenso in die entgegengesetzte Richtung. Das funktionierte offenbar alles andere als reibungslos. „Unglaublich, was sich da gestern wegen der Unterbrechung der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck in Ahrensburg und Bargteheide abspielte“, resümiert ein Reisender am Sonntag und berichtet von Personal, das nicht richtig informiert war.

Teilweise drohten Fahrgäste auf der Strecke komplett zu stranden oder mussten mit Busfahrern erst noch über den Zielort diskutieren. So berichtet ein anderer Fahrgast shz.de von einer Odyssee von Reinfeld nach Hamburg am frühen Samstagmorgen. „Der Bus kam zu spät und dadurch war der Zug in Ahrensburg nicht mehr erreichbar“, so der Reisende. Das war in diesem Fall aber nicht das größte Problem.

Der Busfahrer sei nach Bad Oldesloe – dem Zwischenhalt – und dann aber einfach wieder zurück nach Reinfeld gefahren. Wieder am Startpunkt der Reise angelangt, sei dann sogar die Polizei gekommen, die den Busfahrer über den korrekten Zielort habe aufklären müssen.

Ein Schild informiert über den Schienen-Ersatzverkehr am Oldesloer Bahnhof. Foto: Patrick Niemeier

Der Schienen-Ersatzverkehr funktionierte also schlicht nicht so, wie er sollte. Das lag – wie die Deutsche Bahn bereits in der App mitteilte – an Personalmangel. Und das vorhandene Personal war offensichtlich in Teilen nicht ausreichend eingewiesen worden oder hatte die Einweisung nicht verstanden.

Laut der Deutschen Bahn waren am Wochenende rund 120 Busse von und nach Lübeck Hauptbahnhof eingesetzt. „Dennoch kann es – auch je nach Wetterlage – eng in den Bussen werden und zu Einschränkungen kommen. Zum aktuellen Stand können nicht alle Ersatzfahrten am 23. und 24.09. aufgrund von kurzfristigen Personalausfällen wie geplant besetzt werden“, teilte das Unternehmen bereits am Wochenende mit. Dies habe zur Folge, dass einige Fahrten ausfallen und andere mit deutlich weniger Bus-Kapazitäten gefahren werden müssen.

Dies bezog die Bahn in ihrer Mitteilung nicht nur auf die Hamburg-Lübeck Strecke über Ahrensburg, Bad Oldesloe und Reinfeld, sondern auch auf die über Büchen. „Zu den nachfragestarken Zeiten stehen nach aktuellem Stand für die erwartete Zahl an Fahrgästen nicht genügend Busse zur Verfügung, sodass Fahrgäste mit langen Wartezeiten rechnen müssen“, so die Bahn am Wochenende.

Bahn: Es kann weiterhin zu Einschränkungen kommen

Doch wie ist der aktuelle Stand und was passiert, wenn am kommenden Wochenende wieder Schienen-Ersatzverkehr eingesetzt wird? „Der Zugverkehr ist nach den Bauarbeiten heute wieder planmäßig angelaufen“, teilt eine Bahn-Sprecherin auf shz-Anfrage mit. Und weiter: „Die Fahrzeiten der Busse versuchen wir immer einzuhalten. Jedoch kann es auch hier zu Einschränkungen kommen, auf die wir keinen Einfluss haben, wie zum Beispiel Stau, Unfall oder auch Straßenarbeiten.“

Neue Busfahrer werden intensiv gesucht

Doch offenbar ist nicht nur „höhere Gewalt“ weiterhin ein Faktor bei der Einhaltung des Fahrplans. So verweist die Bahn-Sprecherin in ihrer Antwort auch auf eine weiterhin angespannte Personalsituation. „Wie viele Unternehmen in Deutschland ist auch die DB von Fachkräftemangel betroffen. Dieses Jahr sind bundesweit mehr als 25.000 Neueinstellungen geplant.“

Seit langem habe die Deutsche Bahn Rekrutierungsanstrengungen deutlich verstärkt und verschiedene Ausbildungsoffensiven gestartet, um weiter Personal aufzubauen, wie die Bahn-Sprecherin mitteilt: „Vor allem auch Busfahrer werden intensiv gesucht.“ Für Schleswig-Holstein sucht das Unternehmen maßgeblich Lokführer, Zugverkehrssteuerer (ehemals Fahrdienstleiter), Zugbegleitpersonal und Instandhalter.

DB rät bei Schienen-Ersatzverkehr von „unnötigen Reisen“ ab.

Die Deutsche Bahn bittet ihre Fahrgäste, nur unvermeidliche Fahrten anzutreten oder andere Fahrrouten und Verkehrsmittel zu wählen und sich vor der Abfahrt auf bahn.de oder in der DB App zu informieren. „Da am Knotenpunkt Lübeck viele Busse der drei Linien parallel im Einsatz sind, werden Reisendenlenker im Einsatz sein, damit sich Fahrgäste besser orientieren können“, so die DB.