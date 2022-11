Auch in Stormarn kam es an Halloween zu diversen Polizeieinsätzen. Foto: imago/foto-leipzig.de up-down up-down Sachbeschädigungen Halloween: Eierwerfer sorgen für Polizeieinsätze in Stormarn Von Patrick Niemeier | 01.11.2022, 17:33 Uhr

Waren es Menschen, die den Halloween-Brauch übertrieben oder wurde der Tag einfach als Ausrede für Vandalismus genutzt? Fakt ist, es kam an Halloween zu mehreren Polizeieinsätzen unter anderem in Großhansdorf und Bargfeld-Stegen in Stormarn.Was war geschehen?