Silvester-Frust: Böllermüll ärgert Bürger in Bad Oldesloe Von Patrick Niemeier | 01.01.2023, 16:38 Uhr

Darüber, ob man private Böllerei und Silvesterfeuerwerk in Zukunft erlauben oder verbieten sollte, gibt es kontroverse Meinung. Dass Feuerwerks-Freunde aber offenbar in manchen Fällen nicht nur die Luft verpesten, sondern auch ihren Müll zurücklassen, sorgte an Neujahr mal wieder für Frust bei einigen Bürgern in Bad Oldesloe.