In der Silvesternacht musste die Feuerwehr auch in Stormarn unter anderem zu Carportbränden ausrücken. Foto: imago/Marius Schwarz up-down up-down Großfeuer in Ammersbek und Hammoor Silvester-Bilanz der Feuwehr: Mehrere Carport-Brände in Stormarn Von Patrick Niemeier | 01.01.2023, 15:13 Uhr

Die Zahl der Brandeinsätze hat sich auch im Kreis Stormarn in der Silvesternacht 2022/23 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die größten Feuer brachen in Hammoor und Ammersbek aus, wo jeweils Carports und Pkw in Flammen standen. Das sagt Kreisbrandmeister Olaf Klaus zur Silvesternacht.