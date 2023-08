Wenn Kinochef Heinz Wittern und das Stormarner Tageblatt (sh:z Verlag) am Sonntag, 20. August, zum großen Kinoevent ins Oldesloer Oho-Kino einladen, dann soll die „Bude“ so richtig voll werden – und das aus mehreren Gründen.

Green Screen im OHO-Kino Bad Oldesloe

Erstens ist der Kinobesuch für diesen Aktion komplett kostenlos, und zweitens werden drei faszinierende Naturfilme für die ganze Familie gezeigt, die im Rahmen des internationalen Naturfilmfestivals Green Screen in Eckernförde durch ganz Schleswig-Holstein touren.

Außer in Bad Oldesloe werden die Naturdokus auch noch in elf weiteren Städten in Schleswig-Holstein gezeigt oder liefen dort bereits mit großem Erfolg. Außerdem können alle Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende des Filmevents vor Ort im Oldesloer Kino auf einer Stimmkarte ihren Favoritenfilm ankreuzen und auf diese Weise den Siegerfilm für den Publikumspreis wählen.

Publikumspreis wird zum 13. Mal vom sh:z vergeben

Bereits zum 13. Mal stiftet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) nämlich einen besonderen Publikumspreis, der mit 2500 Euro dotiert ist und bei der Siegerehrung des Festivals am 9. September in Eckernförde verliehen werden soll.

„Wir waren mit unserem Kino fast jedes Mal beim Greenscreen-Filmfestival dabei und es wurde auch fast immer richtig voll“, sagt Heinz Wittern. So soll es auch diesmal wieder werden, und dafür wird der Kinochef am Sonntagvormittag ab 10 Uhr bei Bedarf auch alle drei Kinosäle öffnen, damit jeder Besucher einen Sitzplatz bekommt.

Keine Tickets oder Platz-Reservierungen

„Wir vergeben keine Tickets und es gibt keine Platz-Reservierungen. Wer zuerst kommt, bekommt die besten Plätze“, betont Heinz Wittern. Er hat die Erfahrung gemacht, dass diese Naturfilme wahre „Türöffner“ und bei den Oldesloern sehr beliebt seien.

Heinz Wittern vom Oho-Kino lädt gemeinsam mit dem Stormarner Tageblatt am 20. August in seine Kinosäle zum Naturfilmfestival Green-Screen ein. Foto: Susanne Rohde

In den Vorjahren kamen viele Familien und Naturfans aus dem ganzen Kreis Stormarn ins Oho-Kino. Denn dieses einmalige Filmerlebnis wollten sie sich nicht entgehen lassen. Die drei Filme, die in diesem Jahr in Bad Oldesloe über die Leinwand flimmern, entführen die Zuschauer auf drei verschiedene Kontinente, sie wurden in Europa, Afrika und Südamerika gedreht.

Drei Filme spielen auf drei Kontinenten

In dem Film „Geheimnisvolles Tschechien – Ein Land wie in Märchen“ wird die beinahe mystische und urwüchsige Natur dieses geheimnisvollen Landes vorgestellt. Hier tummeln sich noch Bären, brüten Schwarzstörche und leben Habichtskäuze und Wölfe.

Wichtiger Lebensraum für Nashörner - die Hochebenen am Fuße des Mount Kenias Foto: Roland Gockel

Um die einzigartige Tierwelt Argentiniens geht es in dem Film mit dem Titel „Wildes Argentinien – Berge und Steppen“. In Argentiniens einzigartiger Wildnis geht es tagtäglich ums Überleben, sowohl für die Jäger wie für die Gejagten. Der Film erzählt erstaunliche Tiergeschichten und zeigt Argentinien von seiner wilden Seite.

Szene aus „Geheimnisvolles Tschechien" Foto: Science Vision

In die geheimnisvolle Welt der gehörnten Riesen, die seit ewigen Zeiten die Ebenen Afrikas durchstreifen, geht es in dem dritten Film „Nashörner – Mit Herz und Horn“. Die Doku zeigt die enge Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Erstmalig konnte hier auch die Geburt eines Nashornbabys in freier Wildbahn gefilmt werden.

Die Filme starten am Sonntag, 20. August, um 11 Uhr und dauern jeweils 40 bis 50 Minuten. Nach den ersten beiden Filmen wird es eine kurze Pause geben. Der Eintritt ist frei.