Definieren ihr persönliches Glück ganz unterschiedlich: Uwe R. (66), Laura Lehmpfuhl (34) mit ihrem Sohn, Siggi und Katja Falkus (52 und 46) und Peter Balduf (76). Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down SH im Glücksatlas 2022 vorne Job, Freizeit, Familie: Was macht die Menschen in Stormarn glücklich? Von Joshua Hirschfeld | 09.11.2022, 16:19 Uhr

Die Schleswig-Holsteiner sind die glücklichsten Menschen in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt der Glücksatlas 2022. Woran liegt das? Und was macht die Menschen in Stormarn besonders glücklich?