Die Grünen gehören zu den großen Gewinnern der Kommunalwahl in Bad Oldesloe Foto: imago images/Noah Wedel Nach der Kommunalwahl Bad Oldesloe: Gestärkte Grüne gehen hoch motiviert in die Wahlperiode Von Patrick Niemeier | 26.05.2023, 11:42 Uhr

Die Grünen gehören in Bad Oldesloe zu den großen Gewinnern der Kommunalwahl. Sie konnten 4,2 Prozent an Stimmen zulegen und gehen hochmotiviert in die Wahlperiode.