Drei Oldesloer mussten sich vor dem Amtsgericht Ahrensburg für einen Kupferkabel-Diebstahl am Güterbahnhof verantworten. FOTO: Susanne Link Weichenausfall der Deutschen Bahn Gericht verurteilt Oldesloer Kupferkabel-Diebe zu Geldstrafen Von Susanne Link | 16.06.2022, 12:10 Uhr

Ende Oktober 2021 entwendeten drei Männer Kupferkabel am alten Güterbahnhof in Bad Oldesloe. Sie dachten, dass keiner den Diebstahl auf den vermeintlich stillgelegten Gleisen bemerkt. Doch dem war nicht so. Die Polizei schnappte sie noch vor Ort.