12.09.2022 Bunte Tiere an Fassaden Geheimnisvolle Streetart in der Oldesloer Innenstadt aufgetaucht Von Patrick Niemeier

Erinnerungen an den „Kachelmann“ werden wach, der zwischen 2011 und 2012 Mosaik-Tafeln in Bad Oldesloe aufhängte und für überregionale Aufmerksamkeit in der Kunst- und Streetart-Szene sorgte. Diesmal prägen plötzlich Tierbilder das Stadtbild.