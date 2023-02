Bad Oldesloe weiß, dass es sich darauf einstellen muss, dass auch weiterhin Geflüchtete im Ort untergebracht werden müssen. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Rethwischfeld bleibt Option Geflüchteten-Unterkunft in Bad Oldesloe: Wie es jetzt weitergeht Von Patrick Niemeier | 26.02.2023, 17:42 Uhr

Anwohner aus dem Ortsteil Rethwischfeld haben in Bad Oldesloe erfolgreich Einwände gegen eine große Geflüchtetenunterkunft in ihrer direkten Nachbarschaft vorgetragen. Auch die Lokalpolitik plädiert nämlich für eine dezentrale Unterbringung in der Stormarner Kreisstadt. Allerdings könnte dabei ein Standort auch weiterhin Rethwischfeld sein, wie die Verwaltung betont.