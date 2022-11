Am Kunstrasen auf dem Exer Bad Oldesloe stehen erneut Ersatz-Flutlichtmasten. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Kunstrasenplatz Gefahr durch Flutlichtmasten: Erneut Ersatz-Beleuchtung am Exer in Bad Oldesloe Von Patrick Niemeier | 13.11.2022, 16:29 Uhr | Update vor 10 Min.

Aufmerksame Passanten haben es mitbekommen, wie schon im Vorjahr sind wieder Gerüste rund am beliebten Kunstrasenplatz in Bad Oldesloe aufgestellt worden. Die Arbeiten fanden in der vergangenen Woche statt. Was steckt dahinter?