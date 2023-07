Die Gedenktafel am Oldesloer Bahnhof ist mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Foto: Finn Fischer up-down up-down Erinnerung an Todesmärsche Bündnis gegen Rechts: Gedenktafel am Oldesloer Bahnhof mit Farbe beschmiert Von Finn Fischer | 26.07.2023, 14:45 Uhr

Sie soll an die Opfer der Nazis während der Todesmärsche erinnern: Jetzt ist die eigentlich goldene Gedenktafel am Bahnhof in Bad Oldesloe mit schwarzer Farbe beschmiert worden.