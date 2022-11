Vor 100 Jahren endete der erste Weltkrieg. Am Volkstrauertag wurde in Bad Oldesloe unter anderem an dieses grausame, weltgeschichtliche Ereignis erinnert, das mindestens 17 Millionen Menschen das Leben kostete und als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ gesehen wird. „100 Jahre sind für viel ein Zeitraum fürs Vergessen. Aber wir sollten und werde nicht vergessen“, sagte Pastor Karsten Baden-Rühlmann in seiner Ansprache. Sein Großvater sei nie aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen. „Er war körperlich unversehrt, aber innerlich zerschossen“, berichtet Baden-Rühlmann weiter. „Was wäre gewesen, hätten Menschen damals rechtzeitig so mahnend und warnend gesprochen, wie wir heute?“, fragt der Geistliche. „In jedem Deutschen, Franzosen, Russen, Juden, Sinti und Roma lebt Gott, damals wie heute“, führt er aus.

Mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg sagte er, dass es unglaublich sei, dass Politiker wie Alexander Gauland (AfD), diese dunkle Zeit als einen „Vogelschiss“ in der Geschichte bezeichneten. „Was für ein Hohn, was für eine Häme für alle, die litten oder starben“, so Baden-Rühlmann in seiner Ansprache. Er lobte soziales Engagement, das Menschen über Nationen hinweg zueinander bringe, wie die Kriegsgräberfürsorge.

Bad Oldesloes Bürgermeister Jörg Lembke erinnerte unter anderem daran, dass bei der Gedenkstunde auch aktuellen Opfern von Gewalt, Diskriminierung, Krieg und Verfolgung weltweit gedacht werde. Für die musikalische Unterstützung sorgte der Männerchor Bad Segeberg von 1840.