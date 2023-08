Projekt der Kinderschutzbundes Für Stormarner Kinder im Einsatz: Unterwegs mit dem Elefanto-Spielmobil Von Nico von Hausen | 03.08.2023, 14:52 Uhr Andrea Bending und Stephan Eichler alias „Hektor der Gaukler“ vor dem Elefanto Spielmobil in Bad Oldesloe Foto: Nico von Hausen up-down up-down

Das Elefanto-Spielmobil ist in Stormarn seit 2005 unterwegs. Es bringt Spielmöglichkeiten zu Kindern in verschiedene Stadteile von Glinde und Reinbek, über Ahrensburg und Bargteheide bis Reinfeld und Bad Oldesloe. Wir haben das Team bei einem Stopp in der Kreisstadt besucht.