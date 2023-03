Wenn sich die ersten Gedanken an die kommende Arbeitswoche einschleichen, kann es mit der entspannten Wochenendlaune schnell vorbei sein. Foto: AOK Nordwest up-down up-down Stimmungstief am Wochenende Fünf Tipps für alle Stormarner im Sonntagabend-Blues Von Joshua Hirschfeld | 24.03.2023, 12:33 Uhr

Was, wenn zum Ausklang des Wochenendes mal wieder die Stimmung kippt, wenn sich am Sonntagabend die Gedanken an die kommende Arbeitswoche einschleichen und es mit der entspannten Wochenendlaune plötzlich vorbei ist? Fünf Tipps, was zu tun ist.