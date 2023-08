Langer Weg zum Führerschein Darum müssen Fahranfänger in Stormarn monatelang auf die Fahrprüfung warten Von Lina Wüstenberg | 24.08.2023, 15:39 Uhr In der Bad Oldesloer Fahrschule von Marcus Graustein warten 16 Fahrschüler auf einen Prüfungstermin. Foto: Lina Wüstenberg up-down up-down

Wer in Stormarn einen Führerschein machen will, muss Zeit einplanen. In Einzelfällen vergehen zwischen der theoretischen und praktischen Prüfung bis zu ein halbes Jahr. Wir haben bei den Fahrschulen nach Gründen gefragt.