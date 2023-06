Anna-Sarah Staub leitet das Freibad Poggensee für den Betreiber Bädercoach. Foto: Finn Fischer up-down up-down Sommerfest Ende Juli Freibad Poggensee: Das ist neu zum Saisonstart in Bad Oldesloe Von Finn Fischer | 25.05.2023, 17:16 Uhr | Update vor 19 Min.

Ein Kassenautomat, neue Sanitäranlagen und eine besondere Attraktion für Sauna-Fans: Das Freibad Poggensee in Bad Oldesloe startet mit einigen Neuerungen in die Badesaison. Das Stormarner Tageblatt (sh:z) hat sich das Freibad eine Woche vor Saisonstart am 1. Juni zeigen lassen.