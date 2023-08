Verregneter Sommer Freibad Poggensee Bad Oldesloe: Sommerfest erneut verschoben Von Patrick Niemeier | 04.08.2023, 13:44 Uhr Der Poggensee ist im Sommer ein beliebter Ausflugsort in Bad Oldesloe - wenn das Wetter mitspielt Foto: Patrick Niemeier up-down up-down

Das Sommerfest im Freibad Poggensee soll vor allem auch für Familien aus Bad Oldesloe, die nicht in den Urlaub gefahren oder geflogen sind, ein kleines sommerliches Highlight in den Ferien werden. Doch das Wetter ist so gar nicht sommerlich und macht den Planungen einen Strich durch die Rechnung.