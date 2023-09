Öko-Projekt Wo Kinder zu Wissenschaftlern werden: Mobiles Forschungslabor in Reinfeld eröffnet Von Frauke Schlüter-Hürdler | 19.09.2023, 15:12 Uhr Unter der Lupe und dem Mikroskop untersucht Ole eine Schnecke. Foto: Frauke Schlüter-Hürdler up-down up-down

Das mobile Forschungslabor „Frieda“ am Herrenteich in Reinfeld ist eröffnet worden. Es soll Kindern vermitteln, wie ein Ökosystem funktioniert. Das ist beim Tag der offenen Tür gelungen. Doch lange wird der Bauwagen nicht mehr am Freibad stehen.