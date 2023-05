Es ist ein Schock für viele Retter in der Region und die „Blaulicht-Familie“. Am Abend des 2. Mai verstarb Phillipp „Akku“ Müller nach kurzer, schwerer Krankheit, wie die Integrierte Regionalleitstelle meldet.

Der Kollege, der häufig selbst „die erste ruhige Stimme“ am Notruf für viele Hilfesuchenden gewesen sei, habe nur kurze Zeit zuvor selbst den Notruf wählen müssen, weil es ihm nicht gut gegangen sei.

Dabei habe er aber noch mit einem Kollegen am anderen Ende der Leitung in der IRLS gescherzt. Dieser habe ihm einen Rettungswagen geschickt und Phillip „Akku“ Müller sei in eine Klinik gebracht worden.

Retter plötzlich und unerwartet verstorben

„Im Krankenhaus verschlechterte sich der Zustand in kurzer Zeit dann rapide“, berichtet die IRLS. Schließlich sei er relativ schnell verstorben. Man sei zutiefst bestürzt und die Trauer sei unfassbar groß. „Die gesamte Retterfamilie steht in tiefer Trauer und Verbundenheit vereint“, heißt es.

„Akku“ - der seinen Spitznamen durch seine Art ein Rettungsgerät zu halten, bekam - sei neben seinem großen Einsatz als Helfer und Retter ein liebevoller Familienvater mit einer schier unermüdlichen Energie gewesen. Er hinterlasse eine langjährige Lebensgefährtin und zwei Töchter.

„Wenn er nicht gerade Leben rettete oder Feuer bekämpfte, genoss er die gemeinsame Familienzeit und tankte hier Kraft und neue Energie“, heißt es in einem Spendenaufruf, der veröffentlicht wurde, um Geld für die Hinterbliebenen zu sammeln.



„Ehrenamtlich und mit großem und stolzen Einsatz engagierte sich Akku seit unzähligen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schwartau - Rensefeld“, heißt es weiter. Er war außerdem Notfallsanitäter beim Rettungsdienst in Ostholstein.

Technische Rettung als besonderes Steckenpferd

Die technische Rettung sei zudem zu einem Steckenpferd geworden. Er sei „Captain“ des TRT - Technischen Rettungsteams - gewesen. Und habe mit der Mannschaft sogar bei internationalen Wettkämpfen respektable Erfolge erzielen können.



Gemeinsam sei nun eine Spendenaktion auf der Plattforum GoFundMe auf den Weg gebracht worden, um seiner Familie eine Zeit ohne finanzielle Sorgen zu ermöglichen und um für die beiden Töchter die Grundlage für eine gute Ausbildung zu schaffen.

Bereits über 30.000 Euro Spenden zusammengekommen

„Was uns jedem Einzelnen auf ewig bleibt, sind die besonderen und schönen Momente mit Dir, die zeitlos erscheinen und uns in dieser schweren Zeit und in der Zukunft Kraft und Halt geben“, blicken die Freunde und Kollegen im Spendenaufruf zurück und wenden sich direkt an den Verstorbenen.



Nur 14 Stunden nach dem Start der Kampagne waren bereits über 32.000 Euro bei der GoFundMe-Aktion zusammengekommen. Ein starkes Zeichen, wie den Angehörigen eines Retters und Helfers geholfen wird, wenn sie selbst in Not geraten.