Am Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr erneut zum Brandort in Neufresenburg in Bad Oldesloe aus. Die Gutshofscheune gilt als einsturzgefährdet. Foto: Finn Fischer up-down up-down Nach Feuer in Bad Oldesloe Brand in Oldesloer „Gutshofscheune“: Polizei geht von Millionenschaden aus Von Patrick Niemeier | 14.12.2022, 15:46 Uhr

Nach dem Feuer in der „Gutshofscheune“ im Ortsteil Neufresenburg in Bad Oldesloe geht die Polizei von einem geschätzten Schaden in Höhe mehrere Millionen Euro aus. Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr derweil erneut zur Brandstelle ausrücken.