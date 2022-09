Ein Großaufgebot der Feuerwehren war in der Hagenstraße und Hindenburgstraße im Einsatz Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Bewohner in Lebensgefahr Mehrere Feuerwehrleute bei Großfeuer in Bad Oldesloe verletzt Von Patrick Niemeier | 30.09.2022, 16:12 Uhr

Ein Wohnungsbrand in der Oldesloer Innenstadt beschäftigte alle Bad Oldesloer Ortswehren sowie die Feuerwehren aus Reinfeld und Bargteheide, das THW sowie das ASB bis in die Nacht hinein. Ausgebrochen war es in der Hindenburgstraße.