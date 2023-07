Dieter Schwarz mit Ehefrau Ursel (r.) und der langjährigen Büroangestellten Antje Fröhlich. Foto: Nico von Hausen up-down up-down Fahrschule Schwarz Mollhagen Fahrlehrer geht in Ruhestand: Dieser Berliner brachte tausende Stormarner hinters Steuer Von Nico von Hausen | 07.07.2023, 17:20 Uhr

Unzählige Fahrschüler aus Stormarn hat Dieter Schwarz in den vergangenen Jahrzehnten fit für die Straße gemacht. Jetzt geht er nach 35 Jahren in den Ruhestand. Doch ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.