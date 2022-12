Ein Zug der Linie RE80 im Bahnhof Bad Oldesloe Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Fahrplanwechsel 11. Dezember DB und HVV: So verbessern sich die Züge zwischen Bad Oldesloe und Hamburg Von Patrick Niemeier | 08.12.2022, 12:47 Uhr | Update vor 22 Min.

Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn bringt einige Verbesserungen für Bahnfahrer in Stormarn zwischen Hamburg und Lübeck mit sich. Vor allem am Wochenende. Was genau ändert sich ab 11. Dezember für die Zugfahrer aus Bad Oldesloe, Bargteheide und Ahrensburg?