Die Ex-Landtagsagbeordnete der FDP, Anita Klahn, zieht sich komplett aus der Politik auch in Bad Oldesloe zurück Foto: imago images/Fotostand up-down up-down Ex-Landtagsabgeordnete FDP Bad Oldesloe: Anita Klahn zieht sich komplett aus Politik zurück Von Patrick Niemeier | 10.05.2023, 17:47 Uhr

Nachdem Anita Klahn durch innerparteilichen Diskussionen in der FDP keine realistische Chance mehr bekommen hatte, ihre Karriere als Landtagsabgeordnete fortzusetzen, wurde sie auch nicht für die Kreistagswahl in Stormarn aufgestellt. Und auch als mögliche Stadtverordnete steht sie bei der Kommunalwahl in Bad Oldesloe nicht mehr zur Verfügung.