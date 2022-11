Delara Burkhardt bei einer Sitzung des Europaparlaments. Jetzt nimmt sie an der UN Klimakonferenz teil Foto: EP up-down up-down Delara Burkhardt in Ägypten Stormarner EU-Abgeordnete nimmt an UN-Klimakonferenz COP27 teil Von Patrick Niemeier | 02.11.2022, 15:04 Uhr

Klimaschutz steht bei der Stormarner EU-Abgeordneten Delara Burkhardt (SPD) auf der politischen Agenda ganz oben. Folgerichtig gehört sie zur EU-Delegation, die an der UN-Klimakonferenz in Scharm El-Scheich in Ägypten teilnimmt. Was sind ihre Erwartungen?