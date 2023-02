Britta Westphal berichtete in Bad Oldesloe aus dem Alltag einer Kita-Fachkraft Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Kita-Krise in Bad Oldesloe Erzieherin berichtet: So wurde mein Beruf vom Traum zum Albtraum Von Patrick Niemeier | 07.02.2023, 15:16 Uhr

Im Rahmen der großen Diskussion „Kita in OD - Zeit zu handeln“ in Bad Oldesloe saß auch eine junge Erzieherin mit auf dem Podium. Britta Westphal arbeitet in der Kita Stoppelhopser und berichtete aus ihrem anstrengenden Alltag.