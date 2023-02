Vertreter von Kita und Eltern demonstrierten in Bad Oldesloe unter anderem für die Praxistintegrierte Ausbildung und wurden offenbar erhört. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher-Ausbildung: Politik will Kitas in Bad Oldesloe nun doch unterstützen Von Patrick Niemeier | 09.02.2023, 17:53 Uhr

Ist die Praxisintegrierte Ausbildung eine Lösung für das Fachkräfte-Problem in den Kindertagesstätten in Bad Oldesloe und darüber hinaus? Kita-Leitungen und Träger glauben schon, die Stadtverwaltung hat da so ihre Bedenken. Wie die Lokalpolitik das sieht, wurde im aktuellen Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss diskutiert.