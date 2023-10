Neuer Bildband Bad Oldesloe in alten Bildern: Vogelschießen, Handball-Meisterschaft und mehr Von Yannick Simon | 23.10.2023, 13:53 Uhr Beim Bau der Autobahn halfen damals auch Loren beim Verladen von Geröll. Für den damals dreijährigen Harry Voß, an der Hand seiner Mutter, ein großes Schauspiel. Foto: Verlag von Hausen up-down up-down

Das 15. Band der Buchreihe „Bad Oldesloe in alten Bildern“ steht vor der Tür. Daher gibt unser Freier Mitarbeiter Nico von Hausen – der Autor und Herausgeber der Reihe ist – erste Impressionen in den neuen Band. Erneut konnte er auf ein großes Portfolio an Bildern zurückgreifen.