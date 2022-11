Die Zahl der Krankschreibungen infolge von Erkältungen und Corona-Erkrankungen ist in Stormarn im ersten Halbjahr 2022 stark gestiegen. Foto: istockphoto / phildate up-down up-down Gesundheitsreport der DAK Erkältungen und Corona: Beschäftigte in Stormarn häufiger krank Von Joshua Hirschfeld | 25.11.2022, 13:55 Uhr

Der Krankenstand in Stormarn stieg in der ersten Jahreshälfte auf 4,5 Prozent - ein deutliches Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dafür verantwortlich war nicht nur die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus.