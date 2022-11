Stephanie Wohlers (li.), Geschäftsführerin des Kinderschutzbund Stormarn, und Sophie Weiberg, Pädagogische Leiterin im Kinderhaus Blauer Elefant Bargteheide, bitten um Spenden für den Familienhilfe-Notfonds. Foto: DKSB up-down up-down Spenden an Familienhilfe-Notfonds Inflation und Gaspreise: Stormarner Familien geraten in finanzielle Not Von Finn Fischer | 20.11.2022, 13:51 Uhr

Durch Inflation und steigende Gaspreise geraten viele Familien in Stormarn in finanzielle Not. Laut Kinderschutzbund sind vermehrt auch Menschen betroffen, die einer Arbeit nachgehen, deren Einkommen aber nicht mehr ausreicht. So will der DSKB den Betroffenen helfen.