Matthias Heinricht sprach über die Sorgen von Eltern im Neubaugebiet Claudiussee in Bad Oldesloe, wo eine versprochene Kita nicht gebaut wurde. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Kita-Krise in Bad Oldesloe Eltern berichten: Schwierige Suche nach einem Kita-Platz Von Patrick Niemeier | 07.02.2023, 18:01 Uhr | Update vor 25 Min.

Auf der großen Kita-Podiumsdiskussion „Kita in OD - Zeit zu handeln“ in der Oldesloer Festhalle kamen auch Eltern zu Wort. Vor allem Neubürger haben es nach eigener Aussage schwer. Wieso das so ist und warum sie enttäuscht von der Stadt sind, haben wir genauer durchleuchtet.