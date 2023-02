Edith und Rudolf Olbrich in Reinfeld bei ihrer Feier zu 65 Jahren Ehe im Restaurant „Bolande“. Dort lernten sie sich auch einst kennen. Foto: Privat up-down up-down 65 Jahre Ehe und 9 Kinder „Eiserne Hochzeit“ in Reinfeld: So hälte eine Ehe ein Leben lang Von Frauke Schlüter | 26.02.2023, 14:02 Uhr

Edith und Rudolf Olbrich gaben sich vor 65 Jahren in Reinfeld das Ja-Wort. Und in all diesen Jahren seien sie unzertrennlich geblieben. Jetzt wurde mit Bürgermeister Roald Wramp und Glückwünschen vom Ministerpräsidenten Daniel Günther die „Eiserne Hochzeit“ gefeiert.