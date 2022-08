Die Jungen und Mädchen der Klassen 1c und 1d, die gestern in der Oldesloer Grund- und Gemeinschaftsschule am Masurenweg eingeschult wurden, zeigen stolz ihre tollen Schultüten. FOTO: Susanne Rohde-Posern up-down up-down Rekordzahlen bei Erstklässlern Schule am Masurenweg in Bad Oldesloe über der Kapazitätsgrenze Von Susanne Rohde-Posern | 16.08.2022, 17:25 Uhr

Schulen in Stormarn verzeichnen Rekordzahlen bei den Erstklässlern. In der Schule am Masurenweg in Bad Oldesloe werden 110 Kindern eingeschult – sie viel wie seit Jahren nicht mehr und sechs mehr als eigentlich möglich. Die Grund- und Gemeinschaftsschule musste daher sogar Schüler ablehnen.