Kriminelle sind in Reinfeld und Wesenberg im Kreis Stormarn in mehrere Kitas eingebrochen Einbrüche in Kitas: Diebe in Reinfeld und Wesenberg unterwegs Von Patrick Niemeier | 23.07.2023, 14:52 Uhr

In mehrere Kitas in Reinfeld und Wesenberg ist eingebrochen worden. Das bestätigt die Polizei. Die Kriminellen konnten in allen Fällen Beute machen. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen zu den Fällen übernommen.