Das Schicksal der kleinen Oldesloerin Eli berührt die Menschen in der Kreisstadt und weit darüber hinaus. Die Vierjährige kämpft um ihr Leben. 2021 wurde bei ihr ein Neuroblastom im höchsten Stadium diagnostiziert. 2022 war sie nach einem Behandlungsmarathon krebsfrei, doch die Krankheit kehrte im Februar 2023 zurück.

Teure Behandlung in New York ist Hoffnungsschimmer

Aber es gibt Hoffnung. Denn eine besondere Behandlung in Mainz und die Teilnahme an einer Behandlungsstudie in New York würden Elis Heilungschancen deutlich verbessern. Doch dafür ist jede Menge Geld notwendig. Eine mögliche Impfung kann nur in New York erfolgen. Der entsprechende Impfstoff ist in Deutschland nicht zugelassen. Die Kosten allein dafür - die zum Großteil privat übernommen werden müssten - betragen 325.000 Euro.

Mittlerweile hat es schon eine ganze Reihe größerer und kleinerer Hilfs- und Spendenaktionen in Bad Oldesloe und Umgebung gegeben. Elis Familie selbst ist auf vielen Veranstaltungen mit einer Kinderschmink-Aktion präsent. Musiker spendeten ihre Einnahmen aus Konzerten und Fußballer stellten ein Benefizturnier auf die Beine.

Rund 2000 Schüler laufen für die erkrankte Eli

Jetzt planen Oldesloer Schulen einen großen Spendenlauf. Rund 2000 Schüler Oldesloer Schulen starten bei der Aktion am 2. Juni im Kurparkstadion um 10 Uhr.

Die Grundschule West hat bereits am 26. Mai einen entsprechenden Lauf über die Bühne gebracht und die Schule am Masurenweg plant im Rahmen ihrer aktuellen Jubiläums-Feierlichkeiten einen Aktionsstand unter dem Motto „Ein Herz für Eli“.

Unterstützt wird die gesamte Aktion laut der Organisatoren außerdem vom „Inner Wheel Club“ Stormarn, dem Spiridon Club Bad Oldesloe, dem ASB, dem THC, der Sparkasse Holstein, der Pflegeheim Riedel GmbH und der Tanzschule Ritter. Dafür bedanken sich die Initiatoren des Laufes ausdrücklich.

Das Prinzip des Spendenlaufes ist derweil recht einfach: Die Schüler haben sich im Vorwege bereits Sponsoren ausgesucht, die die Teilnahme am Lauf mit einer bestimmten Summe zu unterstützen. Dieses Geld wird nach dem großen Lauf dann durch die Schulen eingesammelt und auf das Treuhandkonto von Elis Familie überwiesen.

Doch es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit auch ohne Sponsoring beim Spendenlauf zu spenden. Auf der Plattform „Gofundme“ kann man unter der entsprechenden Kampagne „Ein Herz für Eli“ eine Spende auf dem virtuell-digitalen Weg hinterlassen.