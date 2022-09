Der DRK-Ortsverein Reinfeld sammelt Spenden an Haustüren und im Stadtgebiet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Geld und Kleidung DRK-Ortsvereine Großhansdorf und Reinfeld sammeln Spenden Von Finn Fischer | 22.09.2022, 14:05 Uhr

In Großhansdorf bittet der dortige DRK-Ortsverein um Kleiderspenden und in Reinfeld wird an Haustüren um finanzielle Unterstützung gebeten.