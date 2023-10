Ponyreiten, Eiswagen und Co. Trittau: Diese Kita feierte 10. Geburtstag – mit einem ganz besonderen Motto Von Lara Peters | 06.10.2023, 16:19 Uhr Foto: Iris Lewe/hfr

So viele Pippis und Äffchen auf einem Haufen gab es wahrscheinlich nur selten – zusammen feierten sie an einem kunterbunten Tag voller Abenteuer den zehnten Geburtstag ihrer Kita „Kinderzeit“ in Trittau. Es wurde getanzt, gespielt, geritten und an das vergangene Jahrzehnt erinnert.