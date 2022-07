Frisch geputzt am 25. Todestag: Das Ehrengrab von Heino Jaeger auf dem Oldesloer Friedhof FOTO: Finn Fischer up-down up-down 25. Todestag von Heino Jaeger Dittsches Vorbild bekommt ein Ehren-Grab in Bad Oldesloe Von Finn Fischer | 06.07.2022, 11:39 Uhr

Ohne ihn hätte es Olli Dittrichs Kunstfigur „Dittsche“ nicht gegeben: Am 7. Juli vor 25 Jahren ist der Grafiker und Satiriker Heino Jaeger in Bad Oldesloe gestorben. Zunächst verbuddelt in einem Armengrab, erklärte die Friedhofsverwaltung seine letzte Ruhestätte jetzt zum Ehrengrab.