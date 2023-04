Karla Burmester ist seit 55 Jahren Platzwartin auf der Minigolfanlage in Bad Oldesloe. Foto: Nico von Hausen up-down up-down Karla Burmester Leben auf Bahnen: Diese Berlinerin (83) leitet seit 55 Jahren den Oldesloer Minigolfplatz Von Nico von Hausen | 19.04.2023, 16:03 Uhr

Der Minigolfplatz am Exer in Bad Oldesloe ist seit Jahrzehnten eine Attraktion bei Kindern, Familien, Amateur- und Profi-Minigolfern. Geleitet wird er von Karla Burmester. Die 83-Jährige hat in 55 Jahren als Platzwartin einiges erlebt. Schönes - wie Meisterschaften und Weltrekorde - und auch schlechtes. Wie die Brandstiftung vor vier Jahren.