Die Kriminellen klingelten in Bad Oldesloe und Reinbek an den Türen von Senioren. Foto: www.polizei-beratung.de up-down up-down Dreister Dieb auch in Reinbek Diebstahl in Bad Oldesloe: Falsche Handwerker bestehlen Senioren Von Patrick Niemeier | 28.12.2022, 11:52 Uhr

Gleich dreimal haben dreiste Diebe in Stormarn in kürzester Zeit Senioren in Bad Oldesloe und Reinbek bestohlen. Sie gaben sich als angebliche Handwerker aus. Tatsächlich waren sie nur auf Beute aus.