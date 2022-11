Die Bad Oldesloer Fußgängerzone im November 2022 Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Kein Organisator mehr in Sicht Warum der Verkaufsoffene Sonntag in Bad Oldesloe keine Zukunft hat Von Patrick Niemeier | 06.11.2022, 12:35 Uhr

Die Absage des Verkaufsoffenen Sonntags am 6. November in Bad Oldesloe ist der bisherige Tiefpunkt rund um die Probleme, die das viel diskutierte Einkaufs-Event in der Kreisstadt seit Jahren hat. Warum findet sich kein neuer Koordinator? Und ist der Verkaufsoffene Sonntag in der Kreisstadt nun Geschichte?