Stolz auf ihre Ranzen und bunten Schultüten: Leni (links) und Frieda an ihrem ersten Schultag in Bad Oldesloe. FOTO: Patrick Niemeier up-down up-down Einschulungen in Stormarn Der aufregende Start in das Bad Oldesloer Grundschul-Leben Von Patrick Niemeier | 17.08.2022, 15:11 Uhr

Für ABC-Schützen sind die ersten Eindrücke in ihrer Schule besonders aufregend. Einschulungstage bleiben in Erinnerung für alle Beteiligten. Wir begleiteten die jungen Oldesloerinnen Leni und Frieda zu ihrem Einschulungstermin in der Stadtschule.