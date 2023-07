Hier geht es zur Kinderstadt „Stormini“: Vom 16. Bis 22. Juli in der Immanuel-Kant-Schule in Reinfeld. Foto: Frauke Schlüter up-down up-down Mehr Anmeldungen als Plätze Demokratie lernen: Mit diesen Themen feiert Kinderstadt Stormini Revival in Reinfeld Von Frauke Schlüter | 02.07.2023, 15:07 Uhr

Stormini schlägt in diesem Jahr die Zelte in Reinfeld auf: Vor fünf Jahren war die Kinderstadt schonmal in der Karpfenstadt zu Gast. Nach der Kommunalwahl soll ein Schwerpunkt auf die Politik gelegt werden. Die Organisatoren konnten sich vor Anmeldungen kaum retten.