Seit 48 Jahren gibt es die bundesweite Interkulturelle Woche (IKW), die inzwischen in über 600 Städten und Gemeinden immer im September gefeiert wird und auf eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie zurückgeht. In diesem Jahr lautet das Motto „Neue Räume“.

Auch in Bad Oldesloe wird die IKW bereits seit fast zwei Jahrzehnten gefeiert, und weil sich die Kreisstadt seit 2015 „Fairtrade-Town“ nennen darf, wird seitdem auch immer die „Faire Woche“ veranstaltet.

„18 Veranstaltungen in 35 Tagen, das ist schon ein enormes und bemerkenswertes Programm“, urteilt Bürgermeister Jörg Lembke. Es sei zwar ähnlich wie in den Vorjahren, aber umfangreicher. „Wir haben viele verschiedene Nationalitäten in Bad Oldesloe, aber das sind nicht nur Geflüchtete. Viele Migranten leben auch aus beruflichen Gründen bei uns“, so der Verwaltungschef. Deshalb sei die Interkulturelle Woche auch so wichtig für den Austausch untereinander.

Lesungen, Vorträge, Ausstellungen geplant

„In puncto Veranstaltungen sind wir landesweit sogar auf Platz zwei“, betont Dr. Hartmut Jokisch, der die IKW seit vielen Jahren organisiert. Neben Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen und Konzerten gibt es auch ein Kochevent und einen besonderen Markt.

In diesem Jahr werden acht Veranstaltungen im Rahmen der „Fairen Woche“ angeboten, was auch Claudia Härterich zu verdanken ist, die seit einem Jahr als städtische Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik tätig ist. „Wir wollen zeigen, was der Klimawandel mit dem fairen Handel zu tun hat“, sagt die studierte Politikwissenschaftlerin, die am Montag, 4. September, die Plakat-Ausstellung und Video-Installation „Fairer Handel“ im Kub eröffnen wird.

Claudia Härterich, städtische Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, organisiert die „Faire Woche" in Bad Oldesloe mit. Foto: Susanne Rohde-Posern

Die Ausstellung ist bis zum 14. September zu sehen und thematisiert gerechte internationale Handelsbeziehungen und die Folgen der Klimakrise für Kleinbauern weltweit. Am 9. September wird es mit dem dritten Oldesloer Fairplay Beachvolleyball-Turnier von „Sport vor Ort“ auch wieder sportlich. Gespielt wird mit fair produzierten Bällen auf dem Sandplatz hinter der Jugendherberge.

Ein Highlight der IKW war auch schon in den Vorjahren die Veranstaltung „Ernte deine Stadt“, die diesmal am 16. September vor dem Kub stattfinden wird. Regionale Anbieter und Vereine sowie der Weltladen stellen dort ihre Produkte und Angebote vor – eine breite Palette vom Balkonkraftwerk bis zum Hühnerei.

Kirche trifft Synagoge: Besonderes Konzert in der Peter-Paul-Kirche

Ein besonderes Konzert gibt es am 16. September unter dem Motto „Kirche trifft Synagoge“ in der Peter-Paul-Kirche, wenn der ukrainische Geiger Semjon Kalinowsky und der schwedische Organist Frederik Albertsson mit dem Oldesloer Buxtehude-Chor Werke verschiedener Komponisten präsentieren.

Erstmals soll am 29. September auch ein internationales Familienfest im neuen „Familiengarten“ der Oase im Bella Donna Haus gefeiert werden. „Die Kinder können hier mit Kapla- und Legosteinen ganz neue Räume gestalten“, so Oase-Mitarbeiterin Gudrun Scholze.

Etwas ganz Besonderes haben Lena Fröhlich und Jolke von Mirbach vom Kattenbacher Hof vor. Die beiden Frauen, die auch einen Hofladen in der Hagenstraße betreiben, wollen am 13. September beim „Dynamic Cooking“ mit saisonalen Bioprodukten ihres Hofes gemeinsam mit Familien in der Stadtschule kochen. „Essen ist immer auch politisch. Man kann viel damit bewegen“, sagt Jolke von Mirbach.

Und Lena Fröhlich hat die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen verlernt haben, zu kochen. „Wir vermarkten auch krumme Möhren. Unsere Kunden schätzen, dass es hauptsächlich lecker schmeckt“, so die Gärtnermeisterin.

Lena Fröhlich (l.) und Jolke von Mirbach vom Kattenbacher Hof bieten bei ihrem „Dynamic Cooking" auch ungewöhnlich gewachsene Möhren an. Foto: Susanne Rohde-Posern

Das vollständige Programm der Interkulturellen und Fairen Woche gibt es unter www.interkulturellewoche.de. Außerdem liegen in zahlreichen Geschäften und Einrichtungen entsprechende Flyer aus.